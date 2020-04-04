Украинский боец UFC Никита Крылов рассказал, изменилось ли к нему отношение на родине после того, как он озвучил желание получить паспорт гражданина России.

«Как отреагировали? Смотря кто. Мои друзья, товарищи и знакомые никак не отреагировали, ведь сам человек не меняется вместе с гражданством. Они вряд ли подумали, что я переобулся. Возможно, другие и высказывались об этом, наверняка не очень лестно», – цитирует Крылова RT.

Никита Крылов провел в UFC четыре боя (2-2). Он заявлен в промоушене как боец с Украины, но тренируется в России и живет на Донбассе.

В марте 2020 года 28-летний Крылов выставил в инстаграм фото с украинским и русским флагами.

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