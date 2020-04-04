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Нурмагомедов-старший: «Фергюсон продержался бы 2-2,5 раунда»
Россиянин был в лучшей форме за всю карьеру.
Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, в какой форме находится его сын.
«Я считаю, что у нас был один из лучших лагерей подготовки. Хабиб сейчас находится в идеальной форме. Не хочу говорить в цифрах и фактах, но он был в отличной форме. Это был самый длительный лагерь. Он был в идеальной форме. Думаю, что Фергюсон продержался бы 2-2,5 раунда. Это мое мнение», – сказал Нурмагомедов-старший ютьюб-каналу «Ушатайка».
- Хабиб не смог вылететь на бой против Тони Фергюсона из-за карантина и пандемии коронавируса.
- Бой Хабиб – Тони должен был состояться 18 апреля.
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