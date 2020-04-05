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У Уайта пытаются отсудить 10 млн долларов из-за интимного видео пятилетней давности
Глава промоушна заявил, что не собирается платить.
Глава UFC Дэйна Уайт попал в неприятную историю – на него подали судебный иск за несоблюдение договора и требуют выплатить 10 млн долларов.
Житель Лас-Вегаса Эрнесто Джошуа Рамос утверждает, что Уайт нарушил соглашение, в соответствии с которым он обязан был выплатить истцу 450 тыс долларов – якобы за то, что Рамос не раскрыл имя Уайта после завершения дела о вымогательстве в 2015 году.
«Я только что узнал, что против меня был подан этот дерьмовый иск. Парень отправился в федеральную тюрьму за попытку вымогать у меня деньги более пяти лет назад. Теперь он нанял адвоката, который тоже является бывшим преступником, и снова пытается вымогать у меня деньги – 10 млн долларов. Он ничего не получил в прошлый раз и снова не получит от меня никаких денег. Надеюсь, суд быстро отклонит иск, чтобы я мог избавиться от этих подонков навсегда», – цитирует Уайта The Las Vegas Review-Journal.
Рамос признал себя виновным в уголовном деле в 2015 году – он пытался выудить у Уайта сотни тысяч долларов за секс-тейп, в котором Дэйна предположительно фигурировал. Согласно иску Эрнесто, в ролике глава промоушна занимается сексом с девушкой, с которой на тот момент Рамос состоял в отношениях – стриптизершей из Лас-Вегаса. Дама записала половой акт на видео в тайне от Дэйны. Согласно иску, их встречи продолжались несколько месяцев.
До конца расследования Рамос не мог называть имя Уайта по закону – в иске он утверждает, что Дэйна обещал заплатить ему за молчание и сокрытие супружеской измены в дальнейшем, но не выполнил свою часть договора.
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