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Гэтжи вместо Хабиба сразится с Фергюсоном на UFC 249

Гэтжи вместо Хабиба сразится с Фергюсоном на UFC 249
Eurosport

17 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Официально!

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заменил Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249.

Президент UFC Дэйна Уайт объявил, что 31-летний Гэтжи выйдет на бой против Тони Фергюсона, поединок станет главным на турнире. Нурмагомедов отказался от поединка, так как находится на карантине в России и не может вылететь в США, а точное место боя до сих пор не назвали.

Поединок между Хабибом и Тони сорвался в пятый раз.

  • UFC 249 запланирован на 18 апреля, изначально проведение турнира планировалось в Бруклине (Нью-Йорк).
  • Статистика Гэтжи в смешанных единоборствах – 21 победа и два поражения.

Бой Хабиба против Фергюсона опять сорвался. Кто виноват?

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