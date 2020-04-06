Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заменил Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249.

Президент UFC Дэйна Уайт объявил, что 31-летний Гэтжи выйдет на бой против Тони Фергюсона, поединок станет главным на турнире. Нурмагомедов отказался от поединка, так как находится на карантине в России и не может вылететь в США, а точное место боя до сих пор не назвали.

Поединок между Хабибом и Тони сорвался в пятый раз.

UFC 249 запланирован на 18 апреля, изначально проведение турнира планировалось в Бруклине (Нью-Йорк).

Статистика Гэтжи в смешанных единоборствах – 21 победа и два поражения.

Бой Хабиба против Фергюсона опять сорвался. Кто виноват?

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