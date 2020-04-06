Боец UFC Дэн Хукер прокомментировал слова Тони Фергюсона о том, что у Хабиба Нурмагомедова нужно отобрать титул чемпиона промоушна в легком весе за отказать ехать на UFC 249.

«Нельзя отбирать у него титул. Это плохой способ себя порекламировать. Как можно лишь человека пояса во время пандемии и запрета на международные рейсы?» – сказал Хукер в видео на ютьюб-канале Kumite TV.

31-летний Нурмагомедов отказался выходить на бой из-за пандемии коронавируса: он находится на карантине в России и не может вылететь в США, а также до сих пор не знает, где состоится турнир.

Бой Хабиба и Тони срывается в пятый раз.

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