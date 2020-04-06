Александр Емельяненко рассказал, как относится к Александру Шлеменко.

«Никакой агрессии к спортсменам, никакой неприязни я не испытываю. Только спорт. Вот была у нас история со Шлеменко. Мне предложили с ним подраться. И чтобы привлечь внимание людей к бою... У нас с ним очень хорошие отношения. Мы с ним на связи, мы хорошо общаемся. Общение не дружеское, но нормальное. Так что пусть народ успокоится – это все делается для них. У нас с Саней хорошие отношения.

Как его не уважать? Он столько сделал для боев, столько сделал для спорта. И дальше продолжает делать. Конечно, все это делается для привлечения внимания. Чтобы все сидели, смотрели, обсуждали, ждали. Кому интересно, когда спортсмены просто вышли, подрались и ушли? Таких боев миллионы. А нужно, чтобы страна разделилась – одни за одного, другие за другого. Нужно народ взбудоражить, подогреть!» – рассказал Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Ельмельяненко и Шлеменко договорились о поединке по правилам MMA.

35-летний Шлеменко – бывший чемпион Bellator в среднем весе. У него 59 побед и 13 поражений.

У 38-летнего Емельяненко 28 побед и 7 поражений – он выступает в тяжелом весе.

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