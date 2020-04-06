Представитель смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал критику в адрес Хабиба Нурмагомедова после срыва его поединка с Тони Фергюсоном за титул UFC.

«Людям заняться нечем, хотят мнение высказать. Больше скажу – один человек создает несколько аккаунтов в инстаграме. С одного пишет, с другого сам себя поддерживает, с третьего поддерживает два предыдущих комментария. И у людей складывается мнение. Их легко ввести в заблуждение. Ну какой он трус? Он чемпион UFC. Он этим живет. Он всю жизнь выступает, дерется. Ну если у человека нет возможности покинуть пределы [России]?», – цитирует бойца «Спорт-Экспресс».

31-летний Нурмагомедов отказался выходить на бой из-за пандемии коронавируса: он находится на карантине в России и не может вылететь в США, а также до сих пор не знает, где состоится турнир.

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