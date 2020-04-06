Боец UFC предложила фанатам пообщаться и получила в ответ 3 дикпика

Боец UFC Пейдж Ванзант пожаловалась, что фанаты присылают ей фотографии половых органов.

Девушка опубликовала свой номер телефона и предложила поклонникам пообщаться, чтобы скрасить скуку на самоизоляции. «Я стараюсь продраться сквозь все сообщения и ответить каждому. Чатиться с вами очень весело – за исключением трех дикпиков. Не здорово», – пожаловалась Пейдж в инстасториз.

На счету Ванзант восемь поединков в UFC (+5, -3).

Пейдж считается одной из самых популярных девушек из мира MMA как раз благодаря откровенным фото.

В среде поклонников единоборств часто используют аббревиатуру PvZ как синоним девушки-бойца, которая привлекает внимание сексуальной объективацией своего тела.

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