Рокки, Халк или Чак Норрис? Читатели Eurosport.ru выбирают лучшего бойца всех времен и вселенных
Твой шанс определить величайшего в истории.
Eurosport.ru отобрал 16 лучших бойцов массовой культуры – пришло время определить лучшего.
Залетай в наши соцсети и решай, кто станет победителем турнира «Мочи!» Пары 1/16 уже известны.
Голосовать можно на наших страницах ВКонтакте и твиттере, в канале Eurosport в телеграме и в сториз инстаграма.
- В турнире участвуют самые брутальные из культовых персонажей кино, мультфильмов и компьютерных игр.
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