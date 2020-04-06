Eurosport.ru отобрал 16 лучших бойцов массовой культуры – пришло время определить лучшего.

Залетай в наши соцсети и решай, кто станет победителем турнира «Мочи!» Пары 1/16 уже известны.

Голосовать можно на наших страницах ВКонтакте и твиттере, в канале Eurosport в телеграме и в сториз инстаграма.

В турнире участвуют самые брутальные из культовых персонажей кино, мультфильмов и компьютерных игр.

Александр Емельяненко устраивает дебоши и ничего не выигрывает. За что его так любят в России?

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