Федор Емельяненко рассказал, когда проведет следующий поединок

Легендарный российский боец Федор Емельяненко поделился примерной датой следующего поединка.

«Мой бой запланирован на осень, где-то сентябрь или октябрь. Скорее всего, это будет или Великобритания, или США, как и говорил Скотт Кокер (президент Bellator – прим. Eurosport.ru)», – сообщил Федор.

Емельяненко в 2019-м провел два поединка, в которых уступил нокаутом Райану Бэйдеру (27-5) и нокаутировал Куинтона Джексона (38-14).

На счету Федора в профессионалах 39 побед и 6 поражений.

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