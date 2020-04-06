Getty Images

Федор Емельяненко рассказал, когда проведет следующий поединок

Федор Емельяненко рассказал, когда проведет следующий поединок
Bloodandsweat

1 час назад

Ты уже ждешь эту дату?

Легендарный российский боец Федор Емельяненко поделился примерной датой следующего поединка.

«Мой бой запланирован на осень, где-то сентябрь или октябрь. Скорее всего, это будет или Великобритания, или США, как и говорил Скотт Кокер (президент Bellator – прим. Eurosport.ru)», – сообщил Федор.

  • Емельяненко в 2019-м провел два поединка, в которых уступил нокаутом Райану Бэйдеру (27-5) и нокаутировал Куинтона Джексона (38-14).
  • На счету Федора в профессионалах 39 побед и 6 поражений.

Рокки, Халк или Чак Норрис? Читатели Eurosport.ru выбирают лучшего бойца всех времен и вселенных

Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме