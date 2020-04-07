Президент UFC Дэйна Уайт озвучил, с кем может подраться российский боец Хабиб Нурмагомедов после срыва поединка с Тони Фергюсоном. Вместо него на турнире выступит Джастин Гэтжи.

«Хабиб выбыл, поэтому победитель [боя Фергюсон – Гэтжи] встретится с Хабибом. Но не знаю, куда все это приведет. С Хабибом хотел драться Конор Макгрегор. Но бой Хабиба с Тони или Гэтжи, видимо, состоится в сентябре», – сказал Уайт.

Турнир UFC 249 запланирован на 18 апреля, место проведения до сих пор не названо.

Нурмагомедов отказался от боя, так как Уайт не знает, где он состоится.

Кормье: «Хабиб говорил мне, что не отказывается от боя с Фергюсоном»

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте