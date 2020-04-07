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Осенью Хабиб подерется с победителем боя Фергюсон – Гэтжи

Осенью Хабиб подерется с победителем боя Фергюсон – Гэтжи
Eurosport

1 час назад

Дэйна Уайт уже задумывается о следующих турнирах.

Президент UFC Дэйна Уайт озвучил, с кем может подраться российский боец Хабиб Нурмагомедов после срыва поединка с Тони Фергюсоном. Вместо него на турнире выступит Джастин Гэтжи.

«Хабиб выбыл, поэтому победитель [боя Фергюсон – Гэтжи] встретится с Хабибом. Но не знаю, куда все это приведет. С Хабибом хотел драться Конор Макгрегор. Но бой Хабиба с Тони или Гэтжи, видимо, состоится в сентябре», – сказал Уайт.

  • Турнир UFC 249 запланирован на 18 апреля, место проведения до сих пор не названо.
  • Нурмагомедов отказался от боя, так как Уайт не знает, где он состоится.

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