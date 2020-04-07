Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, почему россиянин покинул США перед боем с Тони Фергюсоном.

«Хабиб позвонил и спросил, могут ли они взять день отдыха. Я разрешил, потому что происходило что-то странное. А через три часа он перезвонил и сказал: «Мы летим в Абу-Даби. Нам сообщили, что бой с Фергюсоном скорее всего пройдет там. Если турнир состоится, то мы доставим тебя к нам через три дня». Я ждал новостей и готовился к вылету. В итоге звонок пришел позже, чем должен был.

Хабиб застрял в Дубае, его не пропускали через границу. Он застрял там, а потом полетел домой, потому что и в Россию попасть становилось все сложнее. Дальше он добрался до Дагестана, и там все закрыли. Если бы ему не сказали про Абу-Даби, он все еще был бы тут, в Сан-Хосе, и тренировался. Но ему сообщили, что турнир пройдет в Эмиратах. Они ведь не хотели потерять главный бой турнира», – сообщил Мендес в собственном ютьюб-блоге.

Турнир UFC 249 запланирован на 18 апреля, место проведения до сих пор не определено.

Нурмагомедов отказался от боя, так как Уайт не знает, где он состоится.

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