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Хабиб вспомнил, как 2 года назад победил Яквинту и стал чемпионом UFC

Хабиб вспомнил, как 2 года назад победил Яквинту и стал чемпионом UFC
Eurosport

1 час назад

Время летит очень быстро.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как два года назад стал чемпионом UFC в легком весе.

7 апреля 2018 года Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в рамках турнира UFC 223 и получил чемпионский пояс. 31-летний Хабиб выложил в инстаграме видео с нарезкой боя и подписал: «Ровно два года назад, как же быстро время проходит. История продолжается».

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  • Позже Нурмагомедов защитил титул в поединках с Конором Макгрегором и Дастином Порье.
  • Следующий бой был запланирован на 18 апреля, но из-за пандемии коронавируса и неопределенности с местом проведения турнира Хабиб отказался от поединка. Вместо него с Тони Фергюсоном подерется Джастин Гэтжи.

Тренер Хабиба рассказал о неразберихе с местом проведения боя с Фергюсоном

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