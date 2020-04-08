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Хабиб вспомнил, как 2 года назад победил Яквинту и стал чемпионом UFC
Время летит очень быстро.
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как два года назад стал чемпионом UFC в легком весе.
7 апреля 2018 года Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в рамках турнира UFC 223 и получил чемпионский пояс. 31-летний Хабиб выложил в инстаграме видео с нарезкой боя и подписал: «Ровно два года назад, как же быстро время проходит. История продолжается».
- Позже Нурмагомедов защитил титул в поединках с Конором Макгрегором и Дастином Порье.
- Следующий бой был запланирован на 18 апреля, но из-за пандемии коронавируса и неопределенности с местом проведения турнира Хабиб отказался от поединка. Вместо него с Тони Фергюсоном подерется Джастин Гэтжи.
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