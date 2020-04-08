Поединок между бойцами UFC Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи может пройти в казино.

По данным The New York Times, речь идет о казино Tachi Palace Casino в Калифорнии. Как и остальные развлекательные заведения, Tachi Palace Casino закрылось ночью 20 марта из-за пандемии коронавируса. Еще одно возможное место проведения боя – частный остров.

Изначально с Фергюсоном должен был подраться Хабиб Нурмагомедов, но его заменил Гэтжи.

Победитель боя Фергюсон – Гэтжи подерется с Хабибом осенью.

Дэйна Уайт – шарлатан. Он подставил Нурмагомедова и превратил UFC 249 в настоящую аферу

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