Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал выпады Конора Макгрегора в адрес дагестанского бойца.

«Он говорит людям, чтобы они оставались дома. Потом правительство России запрещает гражданам улетать из страны. И после этого он называет Хабиба трусом? Ну да, Конору же все равно.

Макгрегор – не номер один, не номер два и даже не номер три. Первая тройка – это Хабиб, Джастин и Тони. Конор – номер четыре. Его вообще не должны обсуждать. Он, как ревнивая проститутка, стал слишком старым, чтобы зарабатывать деньги.

Конор, почему бы тебе не прыгнуть в самолет и не сразиться с Тони? Держу пари, он прекрасно понимает, что Тони надерет ему задницу. Все они надерут ему задницу: Джастин, Тони и Хабиб», – приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

18 апреля Хабиб должен был подраться с Тони Фергюсоном, но не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.

Хабиба в поединке с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Бой может пройти в закрытом казино или на частном острове.

Макгрегор: «Тони и Хабиб соревновались в трусости – Хабиб струсил первым»

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