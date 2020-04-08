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Порье дал неожиданный прогноз на бой Фергюсон – Гэтжи
Дастин ставит на победу Джастина.
Американский боец UFC Дастин Порье дал прогноз на поединок UFC 249 Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.
«Джастин выиграет этот бой», – написал Порье в твиттере.
- В сентябре 2019 года Порье в поединке за титул лучшего легковеса UFC уступил Хабибу Нурмагомедову.
- Бой Фергюсон – Гэтжи пройдет 18 апреля. Изначально с Тони должен был подраться Хабиб, но последний из-за неопределенности с местом боя был вынужден вернуться в Россию.
- Бой Фергюсон – Гэтжи может пройти в пустом казино или на частном острове.
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