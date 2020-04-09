Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов процитировал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который рассуждал об отношении к футболистам-мусульманам.

«У нас нет никаких проблем с игроками, которые соблюдают пост. Я уважаю их религию. Бывают дни, когда Мане и Салах опаздывают на тренировку из-за того, что молятся. Ничего страшного, я не ругаю их. В мире есть вещи поважнее футбола. Я уважаю религиозность моих игроков», – это высказывание Клоппа Нурмагомедов выложил в инстаграм-сториз.

18 апреля Хабиб должен был драться с Тони Фергюсоном, но поединок сорвался в пятый раз.

Нурмагомедов отказался от участия в турнире UFC 249, так как не знал места проведения и не мог вылететь из России из-за пандемии коронавируса.

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