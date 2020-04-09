Бывший американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, имеющий российское гражданство, прокомментировал отказ чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова выйти на бой против Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса.

«У Хабиба был свой план подготовки и проведения боя. Кто вообще ждал коронавирус и пандемию? Это изменило все и внесло много неопределенности. Возможно, Хабиб мог лично попросить разрешения на выезд у Путина, но не стал. Может, он мог бы покинуть Россию, а может – нет.

Думаю, он не хотел вызывать всеобщий гнев из-за каких-то персональных просьб и послаблений. К тому же, все упирается в его собственные планы. Он чемпион, у него есть конкретная схема подготовки к бою, вплоть до дат перелетов: когда он прилетает в Россию и когда возвращается в Америку. Именно благодаря такому подходу он и чемпион.

Когда происходят такие обстоятельства, как коронавирус, из-за которых дела идут под откос, подготовка становится невозможной. Я не осуждаю Хабиба. Это его выбор – отказаться от боя, к которому он считает, что не сможет подготовиться в должной мере», – цитирует 49-летнего Монсона Sport24.

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Монсон получил гражданство России в 2015 году, сейчас он числится в Совете депутатов городского округа Красногорск.

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