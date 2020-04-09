Бразильский боец MMA Зулузинью принял участие в турнире по пощечинам «Каменные лица», организованном ютьюб-блогером Амираном Сардаровым.

Соперником 41-летнего бразильца стал Василий Камоцкий, более известный как Пельмень. Соперники нанесли друг другу по пять пощечин; в итоге судья зафиксировал ничью и разделил между участниками приз – 150 тысяч рублей. Таким образом, Зулузинью и Пельмень получили по 75 тыс.

В 2005 году Зулузинью на турнире Pride FC: Shockwave 2005 уступил российскому бойцу Федору Емельяненко.

Посмотреть новый выпуск «Каменных лиц» можно по этой ссылке.

Пельмень, который вырубал людей на соревнованиях по спортивным пощечинам, сам отправился в нокаут

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