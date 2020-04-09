Чеченская полиция задержала блогера Малику Джикаеву. Как сообщает телеграм-канал Mash, у девушки нашли 130 граммов марихуаны.

Уроженка Северной Осетии Джикаева прославилась в интернете благодаря провокационным постам в инстаграме. Например, в октябре прошлого года Малика опубликовала 19-секундный ролик, на котором поливает себя водой из душа, поджигает бумагу, обливает себя молоком и пытается сексуально глотать воду.

Еще одна резонансная история с участием Джикаевой – ее конфликт с девушкой-борцом из Дагестана Фатимой Арабовой. Джикаева называла Арабову «очкошницей» и предлагала поединок по правилам армрестлинга.

В итоге девушки договорились о бое по правилам MMA в хиджабах, но, кажется, он так и не состоялся (хотя на ютьюбе можно найти видео под названием «Малика Джикаева и Арабова Фатима. Бой драки полное видео» – решайте сами, фейк это или нет).

Девиантное поведение Джикаевой привело к тому, что ей заинтересовалась полиция. «И не зря: при ней нашли много ароматных, но запрещенных веществ. Джикаеву арестовали на два месяца. Сестра девушки заявила, что задержание было незаконным, Малика невиноватая, а марихуану подкинули», – пишет Mash.

Согласно законам РФ, уголовная ответственность за хранение марихуаны начинается от 6 граммов.

Таким образом, объема запрещенных веществ, изъятых у Малики, хватило бы на 21 уголовное дело.

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