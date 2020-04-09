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Американского бойца MMA застрелили после выхода из дома

Американского бойца MMA застрелили после выхода из дома
Eurosport

47 мин. назад

Хочется пошутить про «не стоило нарушать карантин», но мы не будем.

Американский боец смешанных единоборств Иссая Чэпмен был убит в городе Акрон, штат Огайо, США.

Об этом сообщает 12UP. 30-летний Чэпмен вышел из своего дома и стал жертвой нападения – в бойца выстрелили из огнестрельного оружия.

  • Чэпмен приобрел популярность благодаря выступлениям в промоушенах Bellator и WSOF.
  • На счету Иссаи девять побед и четыре поражения в профессиональном спорте.
  • В любительском MMA Чэпмен провел 13 поединков (+12, -1).

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