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Американского бойца MMA застрелили после выхода из дома
Хочется пошутить про «не стоило нарушать карантин», но мы не будем.
Американский боец смешанных единоборств Иссая Чэпмен был убит в городе Акрон, штат Огайо, США.
Об этом сообщает 12UP. 30-летний Чэпмен вышел из своего дома и стал жертвой нападения – в бойца выстрелили из огнестрельного оружия.
- Чэпмен приобрел популярность благодаря выступлениям в промоушенах Bellator и WSOF.
- На счету Иссаи девять побед и четыре поражения в профессиональном спорте.
- В любительском MMA Чэпмен провел 13 поединков (+12, -1).
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