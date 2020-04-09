Американский боец смешанных единоборств Иссая Чэпмен был убит в городе Акрон, штат Огайо, США.

Об этом сообщает 12UP. 30-летний Чэпмен вышел из своего дома и стал жертвой нападения – в бойца выстрелили из огнестрельного оружия.

Чэпмен приобрел популярность благодаря выступлениям в промоушенах Bellator и WSOF.

На счету Иссаи девять побед и четыре поражения в профессиональном спорте.

В любительском MMA Чэпмен провел 13 поединков (+12, -1).

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