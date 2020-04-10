После отмены UFC 249 фанаты ММА разделились на две части. Одни сразу понимали, что ивент в разгар пандемии – абсурдная идея, которую не сможет осуществить даже волшебник Уайт. Другие почему-то верили, что Дэйна зарешает: найдет остров или казино, поставит там октагон, запустит операторов и спасет планету от коронавирусного уныния. Кстати, эти же люди до последнего презирали Хабиба за то, что он не полетел в Штаты: слово «очкошник» побило все рекорды по упоминаниям в соцсетях.

Теперь уже ясно: Орел не испугался – он просто раньше всех смирился с тем, что боя против Тони опять не будет. С одной стороны, мог дотерпеть до официального объявления об отмене турнира. С другой – зачем устраивать клоунаду, нанимать частный борт и мчаться в США, если очевидно, что все сорвется? Разумнее посидеть дома и пережить несколько дней мощнейшего хейта в инстаграме – впрочем, далеко не в первый раз.

Теперь гораздо интереснее, что произойдет с UFC после пандемии. Во-первых, Дэйна Уайт опять несет ядерный бред: мужчина уверяет, что сможет вернуться к организации ивентов всего через месяц, но, судя по футбольному опыту, раньше лета (в лучшем случае) спорта не будет. Во-вторых, главная жертва отмены UFC 249 – Джастин Гэтжи: парню предложили бой против суперзвезды, он смело вышел на ультракоротком уведомлении, но прожил в статусе соперника Тони всего сутки. Теперь у Джастина нет шансов даже на временный пояс, зато есть потенциальный бой против Конора в июле – не титульник, но все равно самый важный в карьере.

Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференцииGetty Images

В-третьих, все еще непонятно, что будет с махачем Хабиба и Фергюсона. Логика подсказывает, что нужно просто дождаться конца пандемии и провести бой, но мистер Уайт не всегда поступает по понятиям. Он может выкинуть что угодно. Например, снова объявить поединок проклятым и отложить его как минимум до 2021 года. Или предложить Хабибу драться сразу после снятия карантина: тот откажется из-за невозможности нормальной подготовки (знаменитая долгая весогонка), и Дэйна опять подсунет Фергюсону кого-нибудь вроде Гэтжи, Диаса или даже Порье. Еще можно заявить ивент в неудобной для чемпиона локации – том же Вегасе, который до сих пор не принес Нурмагомедову извинения (без них Орел обещал не драться в этом городе).

Короче, есть огромная вероятность, что Уайт сам попытается избежать новой встречи Хабиба и Тони. Но зачем? Все просто: Дэйна сосредоточится на реванше Орла с Конором. Босса можно понять: дуэль Нурмагомедова против Фергюсона – это муторно и мистически невыполнимо, а вот дилогия с Макгрегором – это легко, прибыльно и резонансно. Вот что говорит главный телевизионный критик Eurosport.ru Данил Тармасинов: «Бой с Тони очень хорошо посмотрят в России, но проигнорируют мирные жители по всей планете. Лишь один поединок Хабиба станет рекордным для UFC – долгожданный реванш с Конором».

К сожалению, Дэйна Уайт рассуждает так же. Легче закрыть гештальт и позволить Хабибу во второй раз отлупить Конора, чем в шестой раз продумывать бой, который даже в теории принесет значительно меньше, чем реванш против Ноториуса. Осталось лишь понять, по какой схеме Дэйна кинет хардкорных поклонников ММА, для которых афиша «Хабиб vs Тони» в тысячу раз привлекательнее одностороннего уничтожения Макгрегора в партере.

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