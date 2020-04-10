Стала известна причина, по которой экс-чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас снялась с турнира UFC 249.

Роуз должна была встретиться с Джессикой Андраде, но снялась с боя еще до того, как турнир был официально отменен. Менеджер спортсменки Брайан Батлер-Ау сообщил, что Роуз отказалась от поединка из-за смерти двух членов ее семьи.

«Роуз снялась с UFC 249 из-за смерти двух членов семьи от коронавируса. Она надеется вернуться в октагон как можно скорее, но сейчас мы просим людей уважать ее частную жизнь», – написал Батлер-Ау в инстаграме.

В мае прошлого года Намаюнас уступила Андраде на турнире UFC 237.

После этого поражения Роуз лишилась титула чемпионки UFC в минимальном весе.

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