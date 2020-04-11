Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов порассуждал на тему негативных оценок.

«Если чего-то добился – не удивляйся критике, относись к этому спокойно и с пониманием, а вообще будет идеально, если из этой критики ты возьмешь плюсы, а минусы просто отпустишь. До нас было много великих людей, которые меняли ход истории человечества, но даже они не спаслись от людских мнений», – написал Хабиб в инстаграме.

18 апреля Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном в титульном поединке за звание чемпиона UFC в легком весе.

Боец не смог вылететь из России, и его заменили на Джастина Гэтжи, а после ивент и вовсе отменили.

Бой Хабиба и Тони снова под угрозой. Все из-за вероятного реванша с Конором

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