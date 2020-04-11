Канадский хип-хоп исполнитель Tory Lanez вставил речь Конора Макгрегора в начало одного из треков со своего нового микстейпа.

В трек под названием «Stupid Again» вошли слова Макгрегора, сказанные ирландцем после победы над Эдди Альваресом в 2016 году: «От чистого сердца я бы хотел воспользоваться этим моментом, чтобы принести извинения... абсолютному никому! Двойной чемпион делает то, чего он, ***** [блин], захочет».

Победа над Альваресом позволила Конору стать первым одновременно двукратным чемпионом UFC. Ирландец владел чемпионскими поясами в полулегком и легком весе.

Tory Lanez получил широкую известность благодаря микстейпу Lost Cause и синглу «Say It».

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