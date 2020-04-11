Экс-боец UFC Олег Тактаров поделился соображениями касательно срыва поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Поединок Тони – Хабиб? Всем уже наплевать. Спрашиваете про фантастику. Спросите, когда мы полетим на Марс, встретимся с новой галактикой... Это более реально», – приводит слова Тактарова «Чемпионат».

Бой Хабиб – Тони должен был состояться 18 апреля. После того, как Нурмагомедов отказался вылететь в США, его заменил Джастин Гэтжи, однако в итоге ивент все равно был отменен.

Поединок сорвался в пятый раз.

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