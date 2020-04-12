Ирландский боец смешанных единоборств Артем Лобов, дружащий с Конором Макгрегором, назвал Федора Емельяненко величайшим в истории MMA.

«Это Федор Емельяненко – есть много причин. У него самая впечатляющая серия, он уничтожал всех. И хотя бился не в UFC, а в Pride, это было даже серьезнее. За карьеру он победил пятерых чемпионов UFC.

Также он единственный, кто мог бороться против лучших борцов и бить лучших ударников. Он дрался с Крокопом и перебил его, победил Мирко в его собственное игре. Был стойким – мог получить удар и продолжить. Федор – величайший боец MMA в истории вне зависимости от весовой категории. Никто даже не стоит с ним рядом», – цитирует 33-летнего Лобова BJ Penn.

Статистика Федора – 39 побед и шесть поражений, один бой признан несостоявшимся.

Лобов успешно выступает в промоушне кулачных боев Bare Knuckle.

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