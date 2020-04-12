В Минске состоялся турнир по единоборствам World Total Kombat Federation (WTKF) Grand-Prix Minsk, в котором участвовали две команды из пяти бойцов. Два поединка прошли по правилам MMA, три – по правила кикбоксинга.

Самый зрелищный поединок выдали бойцы MMA Шамиль Джамхатов и Максим Дробенец. Бой длился всего 20 секунд – Джамхатов в партере нанес сопернику несколько сильных ударов подряд и заработал технический нокаут.

Организаторы не допустили на трибуны зрителей из-за пандемии коронавируса.

На ютьюбе в прямом эфире ивент смотрели 1400 человек.

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