Российский промоутер Владимир Хрюнов высказался в адрес главы UFC Дэйны Уайта.

«Я советую Уайту уважительнее относиться к безусловному лидеру своего промоушена Хабибу Нурмагомедову и не строить интриги вокруг совершенно правильно принятых им решений», – цитирует Хрюнова РИА «Новости».

Хабиб должен был защищать титул в бою с Тони Фергюсоном 18 апреля, но из-за неверной информации от промоушена отправился из США в Дубай, а позже в Россию, откуда не смог вылететь на ивент.

Нурмагомедова заменили на Джастина Гэтжи, а после UFC 249 отменили вовсе.

Бой Хабиба и Тони снова под угрозой. Все из-за вероятного реванша с Конором

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках