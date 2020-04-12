Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в инстаграме пост, в котором порассуждал о карантине и поинтересовался у фанатов, как проходит их времяпрепровождение.

«А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю. Но все же один серьезный человек сказал, что в мирное время надо к войне готовиться. А как ваши дни проходят?» – написал Хабиб.

Хабиб должен был защищать титул в бою с Тони Фергюсоном 18 апреля, но из-за неверной информации от промоушена отправился из США в Дубай, а позже в Россию, откуда не смог вылететь на ивент.

Режим самоизоляции в России продлится как минимум до 1 мая 2020 года.

Бой Хабиба и Тони снова под угрозой. Все из-за вероятного реванша с Конором

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