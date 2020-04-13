Боец смешанных единоборств Михаил Малютин, который тренировался с братьями Емельяненко и Хабибом Нурмагомедовым, рассказал о работе с ними.

– Есть ли еще что-то общее у Хабиба и Федора?

– Дисциплина в тренировочном процессе. Есть такое выражение: «Порядок бьет класс». Они оба вообще не талантливые, я не заметил у них никаких качеств, кроме одного – таланта к труду. Это есть у них обоих.

– А кто тогда талантлив?

– Александр Емельяненко. Я не видел более талантливого человека. Это феномен. Он, обладая таким весом... Мы как-то приехали на сборы, он со спринтером одинаково пробежал 50 метров. Как побежал! Подошел к штанге, сделал 10 подходов, и все качки были в шоке. Александр никогда не поднимал штангу, просто подошел и сделал. Феноменальный.

Для тяжа скорость – приоритет, а у Александра она фантастическая. Как и природные данные. Скорость, данные, тяжелый вес – что еще надо? Он уже был крутым. Федору же надо было пахать. Александру хватало лишь посмотреть, чтобы повторить, а Федору и Хабибу – сто раз сделать. Только чемпионами становятся те, кто сделал что-то сто раз, – сказал 38-летний Малютин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Статистика Малютина в MMA – 37 побед и 16 поражений.

Малютин познакомился с братьями Емельяненко в начале 2000-х.

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