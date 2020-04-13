9 апреля Алексей Пивоваров выпустил новую серию ютьюб-блога «Редакция» о смешанных единоборствах. Журналист в самом начале видео признался, что достаточно далек от этой темы и хотел ответить на три вопроса:

Правда ли, что популярность ММА, или боев без правил, (Пивоваров сразу приравнял эти два понятия) растет, и скоро спорт станет вторым футболом?

Почему именно этот вид боевых искусств?

Правда ли, что, переходя на ринг или в интернет, агрессия уходит с улиц и делает их безопаснее?

Вообще в этом выпуске «Редакция» сделала ставку не на спорт – среди более десятка спикеров лишь три человека непосредственно относятся к миру ММА. Президент промоушна Fight Nights Камил Гаджиев, русский судья турниров UFC Вячеслав Киселев и Александр Емельяненко. Основная же часть героев представляла ютьюб-проект Амирана Сардарова «Битва за хайп» по боям без правил, за что видео получило солидную порцию негатива. Соотношение лайков и дизлайков составило 2:1 (хотя у предыдущих трех выпусков «Редакции» оно было от 10 до 30 к 1), а топ самых популярных комментариев на данный момент выглядит так:

О популярности драк в России, феномен Хабиба

«Россияне – народ неконфликтный, но выяснять отношения на кулаках у нас принято, – считает президент Fight Nights Камил Гаджиев. – Например, отдать ребенка в секцию единоборств, чтобы мог в школе за себя постоять и кому-нибудь дать в рыло. Многие иностранцы, думаю, уже не рассуждают категориями, что надо вообще драться. «Какая свадьба без драки» – туда же. Причем это у нас не считается чем-то криминальным».

Данил Алеев, основатель промоушна Top Dog. дал другую версию популярности боев без правил: «Насилие во все времена привлекало людей, тогда был Колизей, где людям бошки отрубали, потом все это начало окультуриваться: перчатки, все такое. И в какой-то момент людям это наскучило, и пошел опять регресс в сторону ожесточения. Люди ж все – животные».

Вячеслав Киселев, судья турниров UFC: «Сначала был бокс, потом кикбоксинг, затем тайский бокс, где больше свободы действий – аудитория перешла туда. Сейчас появился ММА – именно тут сейчас самые свободные правила, в большинстве промоушнов даже разрешены удары локтями, хотя я не очень люблю эту историю».

Гаджиев: «Сейчас ММА так заходит, потому что есть Хабиб. Фактор Хабиба – один из ключевых. Он сильно поднял узнаваемость ММА, в первую очередь, за счет поединка с Конором Макгрегором. После этого боя все стали следить за смешанными единоборствами. Эта инерция продолжалась две недели и даже затронула бой Минеева и Исмаилова – его тоже все посмотрели и поняли: может, не Хабиб с Конором, но тоже круто».

Хабиб НурмагомедовEurosport

С ним согласен и журналист Игорь Лазорин: «Хабиб все сделал сам, он вовремя понял – вряд ли ему это объяснил отец – что надо говорить по-английски. Он попал в нужное время и в нужное место, несмотря на не самые зрелищные бои с его участием. Он прыгнул вовремя через клетку (после боя с Макгрегором – Eurosport.ru), и его узнал весь мир, потом встретился с президентом России – это тоже было крайне своевременно. Он победил Конора – главную звезду ММА – и понял, что все равно дальше надо развиваться».

«Битва за хайп», «Каменные лица», монетизация

– «У нас есть несколько уровней – например, блогерский состав звезд, которые сами себя сделали и тоже решили драться. Я сделал бой между Марвиным и Тамаевым, я рискнул, вложил деньги, сделал бой и пошло-поехало – я понял, что нужно срочно делать промоушн, это новая и крутая ниша», – рассказывает об идее «Битвы за хайп» Амиран Сардаров.

– Получается, что ты берешь сетевой хейт, устанавливаешь правила для перевода этого всего в офлайн и говоришь: а теперь деритесь?

– Да они сами хотят подраться. Мы просто говорим: ребят, давайте сделаем это по правилам спорта – мы вам дадим площадку для этого.

Мы стараемся по максимуму отхватить аудитории, поэтому делаем бои для профи, и сейчас еще запустили аналог «Голоса». Сидят три эксперта и решают судьбу бойца – проходит он дальше или нет. «Каменные лица»? Это еще более примитивно. Возможно, потом люди будут только такие бои и смотреть – максимально быстро, жестко, кликабельно, до TikTok это дойдет».

«Почему у ACA самый просматриваемый бой в 10 раз проигрывает «Битве за хайп»? Они, конечно, набирают обороты, но это проект, который привлекает нецелевую аудиторию, – рассказал вице-президент Absolute Championship Akhmat Асланбек Бадаев. – ММА в чистом виде смотрят те, кто им занимается, родственники, специалисты и т.п. Здесь же большая фрик-составляющая, когда, например, огромный качок дерется с тощим, как было в бою Дацик – Тарасов».

Сардаров: «Что дает людям хайп? Узнаваемость и популярность, а дальше уже зависит от человека, как он это монетизирует. У нас в России не получается популярность монетизировать напрямую, как в Америке. Нужно быть амбассадором какого-то проекта или условно пойти куда-то ведущим. Выкручиваться, в общем, надо.

Пивоваров и СардаровEurosport

Почему мы не делаем офлайн-турниры? Нет денег. Нужно финансирование. Хотелось бы, чтобы в каждом регионе были школы «Битвы», как у UFC в Америке. У этого есть потенциал, но нужна поддержка, возможно, даже государственная. Почему у них это окупается, а у нас нет? У них есть Pay-per-view (платные просмотры) – здесь тебя подписчики сразу убьют, если ты начнешь с них брать деньги. У ютьюба платный контент тоже есть только в США, я готов даже свечку поставить, хоть я и атеист, чтобы это появилось и здесь, и мы могли бы хоть часть контента сделать платным».

С доводом про Pay-per-view согласен и Гаджиев: «Доходы падают, уровень жизни снижается. Да и просто мы десятилетиями приучались к тому, что телевидение бесплатно. Та же история сейчас и с ютьюбом. Любой российский человек скажет: нафиг мне платить 500, скажем, рублей, если я могу что-то похожее найти бесплатно».

Сардаров: «Есть один энергетический напиток, я пошел разговаривать с владельцем бренда: у нас крутая история, ваша аудитория, дайте нам денег. Они подумали и сказали: у нас амбассадор Хабиб Нурмагомедов – ему может не понравиться, что мы финансируем канал, где есть мат, поэтому извини, бро, мы не будем. У нас все очень консервативно».

Как устроены российские промоушны ММА

О крупнейших промоушнах рассказал комментатор ММА Алексей Володин: «Пару лет назад была большая четверка промоушнов: M-1 Global, Fight Nights, ACB и «Ахмат». Теперь последние две организации слились в одну. Фактически, это чеченская организация и единственный промоушн, где есть структура с точки зрения ростера бойцов, титульных поединков, календаря событий. Грубо говоря, зритель выбирает бойца и понимает, что если он выиграл здесь, здесь и здесь, то со временем ему дадут титульный бой».

MMA в РоссииEurosport

Бадаев ранее сказал фразу: «Для американца проигрыш – неудачная работа, а для чеченца – это позор перед родственниками, односельчанами и всем народом. И это дополнительно довлеет над бойцом». В разговоре с Пивоваровым он пояснил цитату: «Слово позор, наверное, слишком грубое, но да. Американцы относятся к этому как ко дню в офисе, а у нас это слишком лично воспринимают, потому что есть ответственность перед руководством клуба, республики, родственниками.

– Если бы не было Рамзана Кадырова, у ACA не так хорошо шли бы дела?

– Да, Рамзан Ахматович идейный вдохновитель промоушна, человек, стоящий во главе всего этого. Он финансирует, помогает нам. Без его поддержки было бы очень тяжело.

Александр Емельяненко: о годе без спиртного, исправлении и друге Кадырове

– Что за спор, где ты пообещал целый год не пить?

– Да это мы с Патриотом (Магомед Даудов – Eurosport.ru) в спортзале зацепились, слово за слово, я сказал, что год не буду пить – так и поспорили. Я могу спокойно это сделать, меня не тянет нажраться перед телевизором или в пятницу, как офисных работников. Если я пью, сразу начинают меня цеплять. Приду отдохнуть в заведение – начинают провоцировать, я дам подзатыльник – бегут жаловаться: Емельяненко побил, посадите его.

– Ты недавно сказал в интервью, что собираешься исправляться. Что это значит?

– Не знаю, на самом деле. Меня просят это сказать, а от чего исправляться, я понятия не имею. Я каким был, такой и есть. Под кого-то стелиться я не собираюсь или, как в окружении некоторых, бегают рядом, облизывают «Федюша-Федюша, Вадюша-Вадюша» (видимо имеются в виду Федор Емельяненко и Вадим Финкельштейн – Eurosport.ru). Для меня это вообще неприемлемо.

– А в твоем окружении таких людей нет?

– Нет, ну а кто у меня в окружении: друг Рамзан (Кадыров, глава Чечни – Eurosport.ru), Патриот ну и еще небольшое количество людей, с кем я общаюсь.

– А Рамзан Кадыров – друг?

– Да.

Александр ЕмельяненкоEurosport

– В ММА доля шоу насколько серьезна?

– Я первым сказал, что ММА – это спорт XXI века. Не просто вышли, подрались под музыку и ушли, это и шоу: красивые выходы, именитые бойцы, эпичные бои, риск, новые техники, новые скорости. Новый вид спорта по сути.

(О трештоке с Исмаиловым) Я за словом в карман не лезу, но человеку, который с трудом говорит по-русски и при этом хочет умничать, надо все же приходить с чем-то. На него сейчас весь Дагестан работает, ну пусть пару шпаргалок написали бы ему, что ли. А то что ни пошутит – все над собой.

– Мне как раз сказали, что ты лучший в России по экспромту, умению шутить, троллить.

– Я никого первым вообще не трогаю, я занимаюсь своим делом, но если появляется какая-то информация – я же должен среагировать.

Агрессия уходит с улиц?

Бадаев: «В определенной степени – да. Человек занят делом, ему есть, куда выпускать пар. Плюс вкладывается определенное воспитание: бойцы понимают свое превосходство над обычными людьми и будут стараться избегать физического контакта на улице, даже если возникли какие-то проблемы».

Володин: «В Москве одна история, отъедешь на 200 км от Москвы – другая, а за Уралом – вообще третья. В плане жестокости... Трудно сказать, но у нас ее любят. В уличной драке пощады не жди».

Емельяненко: «Раньше, когда происходила драка, перед оговаривали какие-то ограничения: до первой крови и т.д. Сейчас же, если идет какой-то замес на улице, то там все идет в ход: ножи, палки, камни – страшно даже представить. Раньше такого не было. Тогда драки по совести были, а сейчас по беспределу».

Бой Хабиба и Тони снова под угрозой. Все из-за вероятного реванша с Конором

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