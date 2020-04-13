Российский боец и актер Олег Тактаров высказался о Махачкале.

«Я в Дагестан куда угодно поеду, но только не в Махачкалу. Мне там не понравилось. Какое-то там неуважение к людям. «Гелендвагены» везде, женщины с колясками из-под колес выскакивают. Ужас. Знаете, из той серии, что у меня машина круче, я сильнее. Мне такое не нравится. Каспийское море там грязное, и пляж очень грязный. В Дербенте, к примеру, было чисто, там мне понравилось», – цитирует Тактарова ToFight.

В последний Тактаров выходил в октагон в апреле 2008 года.

Он приехал в Дагестан в 2018 году по приглашению Нурмагомедовых после поединка Хабиба с Конором.

Тактаров: «Всем уже наплевать на бой Хабиба и Тони. Полет на Марс более реален, чем этот поединок»

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