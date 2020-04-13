Боец MMA рассказал, как Александр Емельяненко помогает детским домам

Российский боец MMA Михаил Малютин рассказал, как Александр Емельяненко помогает детям, оставшимся без родителей.

«Александр постоянно делал много хорошего детдомам. Он взял один детдом на содержание. Постоянно туда приезжал, давал мастер-классы, поставлял экипировку, привлекал кого-то для помощи. Жертвовал деньги на лечение детям. Постоянно такое было», – рассказал боец «Спорт-Экспрессу».

Статистика Малютина в MMA – 37 побед и 16 поражений. Емельяненко-младший одержал 29 побед в 37 боях при 7 неудачах и 1 ничьей.

Малютин познакомился с Емельяненко в начале 2000-х.

Александр Емельяненко устраивает дебоши и ничего не выигрывает. За что его так любят в России?

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