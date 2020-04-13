Американский фотограф Энтони Каузи – автор фотографии удушающего приема Хабиба на Коноре – скончался от коронавируса.

Фотограф больше 25 лет снимал главные спортивные ивенты Нью-Йорка и работал на New York Post – издание первым сообщило о гибели сотрудника. «Никогда не думал, что со мной произойдет что-то подобное. Я считал, что меня невозможно уничтожить. Если мне удастся отсюда выбраться, обещаю, мир даже не поймет, что его поразило», – подписал Энтони последний пост в инстаграме из больничной палаты.

Именно он сделал тот самый кадр с боя Хабиба и Конора, на котором российский боец проводит удушающий прием на ирландце.

Поединок состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Хабиб победил Макгрегора и сохранил титул промоушна в легком весе.

На 23:00 мск 13 апреля 118,683 тыс человек скончались от коронавируса.

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