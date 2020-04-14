Федор Емельяненко бросил команду ради денег и славы. Самый некрасивый поступок в жизни легенды

Федор Емельяненко по-прежнему считается главной суперзвездой смешанных единоборств, причем не только в России, но и в мире. Последний Император перегасил полдюжины чемпионов UFC, уничтожал скалообразных японцев и завоевывал респекты от Чака Норриса, Жан-Клода ван Дамма и Брюса Уиллиса. Его замечательная карьера еще не завершилась, но важно понимать: со спортивной точки зрения она могла стать еще круче, если бы в 2003 году Федор не попрощался с первой профессиональной командой.

Почему он ушел и к чему это привело?

Емельяненко-старший приехал в Тулу на рубеже тысячелетий. В Старом Осколе остались жена и дочь, а денег на содержание семьи категорически не хватало. Изначально Федор был готов драться даже в казино и мечтал разве что о хорошем спортивном костюме – старый уже разваливался. Как только парня протестировали Михаил Илюхин и Магомедхан Гамзатханов (Волк Хан), стало ясно: с мыслями о казино пора заканчивать – лучше подумать о доминировании на ММА-турнирах в Японии. Во-первых, атмосферно, во-вторых, более-менее прибыльно, в-третьих, там уже были связи благодаря Илюхину и Волк Хану.

К Японии Федора готовили целый год: боялись, что если проиграет первый бой, то его сразу же спишут и больше не позовут. Ранний Емельяненко неплохо боролся, но оставался посредственным ударником с точки зрения техники – спасала только сумасшедшая силища. Пробелами в обучении занимались Андрей Былдин и Николай Питьков: первый прокачивал руки Федора, а второй делал бойца универсальным. К тому же оба коуча постоянно искали других топовых тренеров, которые бы специализировались на чем-то конкретном. Например, Александр Федоров и Николай Зуев давали советы по партеру – ради них Емельяненко даже летал в Екатеринбург.

Федор ЕмельяненкоImago

Сейчас Былдин и Питьков вспоминают те времена с ностальгией. Андрей жил в одной комнате с Федором, причем не в квартире, а в общежитии мясокомбината. Они спали на одном диване, вместе выходили на кроссы и думали только о спорте. Былдин был старше на шесть лет, но уступал эгоистичным просьбам Емельяненко: допустим, тот требовал, чтобы отбой был в 22:00 (никакого телевизора, он мешал), а подъем – тогда, когда просыпается Федор.

Иногда в день было сразу три тяжелейших тренировки – неудивительно, что в Японию прилетел боец-универсал, который умел и душить, и вырубать, и перебивать оппонентов. Спустя всего год после азиатского дебюта Федор порвал всех на турнире RINGS, а весной 2003-го забрал титул PRIDE в тяжелом весе.

Вообще, японский период Емельяненко – самый насыщенный в его карьере. Невысокий русский мужчина проводил по пять боев за год, учился держать удар (пропустил в висок от Фудзиты, но выстоял) и знакомился с судейской несправедливостью: в конце 2000-го бой с Косакой остановили из-за рассечения у Федора и отдали японцу странноватую победу. Реванша пришлось ждать пять лет, а то поражение до сих пор не берется в расчет – арбитры явно сотворили беспредел.

Кроме того, именно в Японии Емельяненко получил прозвище Последний Император. Это случилось так: чемпиону RINGS доставался лавровый венок, и Федор стал его финальным обладателем, потому что промоушн загнулся. Так что никакой прямой связи с Николаем Вторым не существует.

Федор ЕмельяненкоImago

Самая мощная победа Емельяненко из тех времен – однозначно над бразильцем Ногейрой в бою за титул PRIDE. Перед ивентом вся команда Федора часами исследовала знаменитый треугольник, в котором Антонио уничтожал предыдущих жертв. Казалось, решения нет, но тульские тренеры обратились к коллегам из Екатеринбурга. Те тоже рассмотрели фирменный прием Ногейры и сказали: главное, чтобы бразилец не защелкнул замок. После этого Федор победил единогласным решением – ни один болевой противника так и не прокатил.

По словам Былдина и Питькова, как раз в Японии на голове Емельяненко начала пробиваться корона. Федора плохо знали в России, но в Токио, Осаке и Иокогаме бойца реально обожали – ему было нелегко выйти из отеля. Вскоре начались торги за контракты (чемпиону нашептали, что другие зарабатывают больше), а на тренировках Емельяненко позволял себе игнорировать замечания тренеров – говорил, что ему виднее, как распределять нагрузки.

Надо признать: у тульских коучей Федора не было каких-то продвинутых менеджерских скиллов. Они считали гонорары Последнего Императора адекватными, просили 30% и больше всего хотели, чтобы тот никуда не уходил. Емельяненко, который вырвался на доходы в 60-80 тысяч долларов за бой, никуда и не собирался, но тут на горизонте появился хитрый президент M-1 Global Вадим Финкельштейн.

Он и переманил Федора: пообещал сотни тысяч долларов и рекламные контракты, а еще гарантировал всемирную славу. Как ни странно, Вадим не обманул. Например, к 2010 году Емельяненко зарабатывал 1,5 млн долларов за бой – фантастический профит для ММА тех лет. С известностью вышло примерно так же. Если в середине нулевых Федора почти не идентифицировали в России (бой с Крокопом у нас смотрели человек 500), то ближе к концу десятилетия с ним уже активно фотографировались и мечтали пожать руку. Поэтому Емельяненко получил все, ради чего уходил.

Федор Емельяненко против Джеффа МонсонаFrom Official Website

Но Былдин и Питьков невероятно расстроились. Во-первых, Федор фактически сбежал: ничего не объяснил старым друзьям и просто умотал к Финкельштейну. Позже тренеры подловили Последнего Императора в тульском отеле, но так и не услышали никаких вразумительных оправданий – оба по-прежнему обижены на Емельяненко, который по сути променял их на деньги.

Во-вторых, Былдин и Питьков намекают в интервью, что после трансфера к Финкельштейну Федор остановился в развитии и долго побеждал строго за счет той базы, которую заложили в Туле. Затем ее стало не хватать, и сразу посыпались поражения. Конечно, это звучит как чушь в стиле Дмитрия Аленичева, но Вердуму в 2010-м Последний Император действительно уступил как раз треугольником – с первой командой такого бы не произошло. Так что версия о том, будто Филькенштейн просто монетизировал вложенные в Федора навыки, точно не бредовая: после Тулы боец из Старого Оскола прогрессировал заметно медленнее.

В 2010-х Емельяненко стал совсем другим. Из скромного ноунейма он превратился в икону, которая ходит со свитой, занимается в зале, украшенном собственными гигантскими портретами, радуется таким победам, как над Мальдонадо, и падает на 35-й секунде финала Bellator. Разумеется, в жизни Федора сейчас все супер – его по-прежнему уважают за старые подвиги, да и банковский счет в полном порядке. Но есть ощущение: на позднем этапе карьеры Последнему Императору жутко не хватило искренних тульских мужиков, готовых сутками вкалывать ради успехов доброго парня, пришедшего в их зал в потрепанном спортивном костюме.

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