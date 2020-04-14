Подписчица вызвала российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко на поединок.

«Здрасьте-здрасьте, Александр Владимирович. Принимаю участие в челлендже и вызываю вас на бой. Приезжайте, больно не будет», – сказала позирующая в боксерских перчатках девушка.

«Почему меня все хотят побить?» – подписал видео 38-летний Емельяненко.

Статистика Александра в MMA – 29 побед, семь поражений и одна ничья.

24 июля Емельяненко подерется с Магомедом Исмаиловым.

Александр Емельяненко устраивает дебоши и ничего не выигрывает. За что его так любят в России?

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