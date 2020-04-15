Запланированный на 18 апреля и отмененный турнир UFC 249 может состояться 9 мая.

Информацию подтвердили несколько источников MMA Fighting. Скорее всего, ивент проведут в США – потенциальными хозяевами называют Калифорнию, Техас и Флориду.

CBS сообщает, что в главном поединке сойдутся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи – Хабиба Нурмагомедова не будет.

Изначально на 9 мая был запланирован турнир UFC 250 в Бразилии.

Хабиб отказался драться с Фергюсоном, так как не знал места боя и не мог вылететь в США из-за пандемии коронавируса. Гэтжи стал его сменщиком.

Гэтжи: «Хочется увидеть бой Хабиба и Тони. А мы подеремся с Конором»

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