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MMA Fighting: UFC 249 пройдет 9 мая – без Хабиба
В главном бою сойдутся Фергюсоон и Гэтжи.
Запланированный на 18 апреля и отмененный турнир UFC 249 может состояться 9 мая.
Информацию подтвердили несколько источников MMA Fighting. Скорее всего, ивент проведут в США – потенциальными хозяевами называют Калифорнию, Техас и Флориду.
CBS сообщает, что в главном поединке сойдутся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи – Хабиба Нурмагомедова не будет.
- Изначально на 9 мая был запланирован турнир UFC 250 в Бразилии.
- Хабиб отказался драться с Фергюсоном, так как не знал места боя и не мог вылететь в США из-за пандемии коронавируса. Гэтжи стал его сменщиком.
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