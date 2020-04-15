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«В UFC считали, что я могу победить». Сен-Пьер объяснил, почему не состоялся его бой с Хабибом
Поединок был бы важен для наследия Нурмагомедова.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер предположил, почему промоушн не организовал его бой с Хабибом Нурмагомедовым.
«Я хотел поединка с Хабибом, потому что он лучший. И он тоже был не против со мной подраться. Но руководство UFC не хотело рисковать его чемпионством, ведь моя победа оставила бы пояс вакантным. Их можно понять.
Я предлагал нейтральный поединок, бой для фанатов. Они решили иначе – у них другие планы на Хабиба, они защищают свои инвестиции. Это можно расценивать как комплимент – ведь в UFC считали, что я могу победить. Единственный вариант, при котором они бы провели этот бой – если бы были уверены, что я проиграю», – сказал 38-летний Сен-Пьер в интервью Ариэлю Хельвани.
- Канадец объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.
- Сен-Пьер брал пояс UFC в среднем и полусреднем весе.
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