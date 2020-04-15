Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный стал жертвой мошенника, который представился его другом – бойцом UFC Алексеем Олейником. 43-летний дрессировщик подробно рассказал об инциденте в инстаграме.

«Меня только что развели на деньги телефонные мошенники. В восемь часов у меня был прямой эфир, и где-то без пяти мне написал ивестный боец UFC Алексей Олейник. Написал по WhatsApp с номера, которого у меня нет: «Эдгард, привет как дела?» Стиль общения очень сильно похож на Олейника, такие слова употреблял, свойственные ему.

Говорит: «Помоги мне, пожалуйста». Я спрашиваю: «Леш, что-то случилось?» Он говорит: «Ты можешь мне денег одолжить?» У меня первая мысль: сколько он попросит? 200 тысяч, 300, полмиллиона? Говорю: «Леш, какую сумму?» Он отвечает: «Да 50 тысяч всего, сестре надо деньги перевести, а ты знаешь, я за границей. Я тебе отдам буквально на днях через друзей долларами, так нормально?»

Алексей ОлейникTwitter

Я подумал, что 50 тысяч рублей не самая боьшая сумма денег, чтобы не помочь товарищу. Говорю: «Ну ладно, давай, только через час». Он выждал час, через час написал, и я спрашиваю: «Леш, а чего ты не со своего номера пишешь?» Он отвечает: «Так это мой второй, ты его не знаешь? А первый вот этот», – и присылает номер, который у меня есть. Я без задней мысли отправил 50 тысяч, написал ему, он меня поблагдарил. Ну и все, я забыл.

Прошло 20 минут, и я думаю: по-моему, меня обманули. Написал Леше на его американский номер, он мне тут же ответил, фото прислал – стоит с какой-то газонокосилкой на улице. Я спрашиваю: «Леш, ты мне писал сейчас со второго номера?» Он говорит, что нет.

Смотите как они работают: изначально создают номер-легенду человека авторитетного, человека с деньгами. У меня не было мысли, что он мне не отдаст: Олейник – обеспеченный спортсмен, взрослый человек, он мне отдаст. Люди же часто не дают в долг, потому что знают, что не вернут, а Олейник сомнений не вызывает. Второе – прикрепили его фото, настоящий мобильный телефон. Конечно, я понимаю, что поступил неправильно – мне надо было позвонить по тому номеру сначала, но он нашел время. У меня прямой эфир, видимо, следил за моим поведением и правильно технически меня подловил. Обидно, конечно. Ведь эти твари разводят людей, для которых 50 тысяч рублей – это очень большие деньги. Твари самые настящие. Я бы эти 50 тысяч с удовольствием какому-нибудь детскому фонду отдал. Обидно, что такие люди есть», – заявил Запашный.

Телеканал 360 сообщает, что с Запашным уже связались сотрудники МВД для выяснения обстоятельств. Дрессировщик выразил готовность приехать в отделение для дачи показаний и написания заявления о краже денег с банковской карты. Полиция разыскивает мошенников.

На 9 мая запланирован бой Олейника против Фабрисио Вердума в рамках UFC 249. Пока неясно, где состоится турнир.

Запашный – о кричалке в адрес Дзюбы: «Ввел бы ОМОН, покрошил бы этих болельщиков»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме