Американский боец UFC Тони Фергюсон снова потроллил Хабиба Нурмагомедова упоминанием тирамису.

36-летний Фергюсон выложил фото, на котором Хабиб представлен в образе готовящего тирамису повара. «Мое любимое блюдо для сгонки веса», – как бы говорит Нурмагомедов.

Фергюсон подписал публикацию: «Я еще сбрасываю вес для UFC 249, но хочется поделиться с подписчиками чем-нибудь сладеньким. А свою порцию приберегу на потом».

Хабиб и Тони должны были подраться 18 апреля, но бой сорвался в пятый раз – Нурмагомедов не знал места проведения турнира и отказался вылетать из России из-за пандемии коронавируса.

Позже турнир отменили – возможно, его перенесут на 9 мая, Фергюсон встретится с Джастином Гэтжи.

Фергюсон считает, что один из их предыдущих боев сорвался из-за того, что Хабиб ел тирамису во время весогонки.

Фергюсон: «Я узнал, что за пару недель до боя Хабиб ел тирамису. Это неуважение и непрофессионализм»

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