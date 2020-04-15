Бывший боец UFC Бен Аскрен назвал чемпионку промоушна в легком весе Валентину Шевченко российской шпионкой, комментируя ее снятие с UFC 251 из-за травмы.

«Ее отправили на более важную миссию, вот она и снялась. Призвали к более важному заданию, на кого бы она там ни работала. Сказали: «Слушай, твое главное задание – не защита титула UFC, а мы. Ты снимешься с боя, имитируешь травму и пойдешь выполнять шпионскую работу».

Она говорит на нескольких языках, водит самолеты, эксперт по оружию. Она ведь российский агент, не так ли?» – цитирует 35-летнего Аскрена Essentially Sports.

6 июня 32-летняя Шевченко должна была защищать титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в поединке с британкой Джоанн Калдервуд.

Валентина имеет гражданство России, Киргизии и Перу.

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