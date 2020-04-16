Бывший одноклубник Хабиба Нурмагомедова Джош Томсон, тренировавшийся с чемпионом UFC в зале AKA в Калифорнии, дал оценку дальнейшей карьере бойца из России.

«Не вижу никого в легком весе. Единственный, кого бы вспомнил, – это Патрисиу Питбуль (Фрейре, чемпион легковесного дивизиона Bellator), но и то потому что он невысокий. Он коротышка. У Патрисиу есть мощь и скорость, чтобы справиться. Хабибу тяжело с шустрыми парнями, и мы видели это против Майкла Джонсона.

Но Джонсон выше. Хабибу было непросто против Эла Яквинты, сидевшего в низкой стойке. У того была хорошая борьба и защита от тейкдаунов, Хабибу тяжело было его схватить.

Думаю, единственный достойный соперник [Нурмагомедова] находится не в 70 кг, а в 77, и я бы хотел увидеть бой Хабиба против Сен-Пьера. Этот поединок побьет все рекорды по платным трансляциям в мире. Он превзойдет бой Конора с Хабибом, приблизится к отметке в 3-3,5 миллиона PPV.

Но лучше всего будет открыть для них новый дивизион, идеально было бы до 75 кг. В легком весе Жорж проиграет – чтобы согнать килограммы, ему придется отрезать себе ногу. В полусреднем я бы поставил 50 на 50, но все же больше в пользу Сен-Пьера. Все же эти 2 кг много значат. В 75 кг я бы поставил 60 на 40 в пользу Хабиба», – заявил Томсон в интервью Metro.

У Хабиба Нурмагомедова сорвался титульный бой в легком весе с Тони Фергюсоном из-за эпидемии коронавируса. Дагестанский файтер все еще остается чемпионом UFC в дивизионе до 70 кг.

Жорж Сен-Пьер владел поясом в полусреднем весе с декабря 2007-го по февраль 2012-го, ушел из спорта, вернулся и окончательно закончил карьеру в 2017 году.

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