Боец UFC рассказала, как остановила секс-торговца во время смены в Subway

Представительница смешанных единоборств Молли Маккэнн рассказала, как остановила секс-торговца.

До прихода в MMA девушка работала в ресторане Subway в родном Ливерпуле. «Заходит блондинка, пять утра, она насквозь пьяная, с трудом передвигает ноги. Затем за ней проходит этот парень. Он вошел, обнял ее, я спрашиваю: «Эй, приятель, как ее зовут?» Он отвечает: «Чего?» Я повторяю: «Как ее зовут», потому что мне показалось, что они не знакомы. Что-то в моем животе твердило: «Не, это не… нет». И он говорит: «Заткнись нахрен, подруга». Можете себе представить мое лицо в этот момент?

После этого он открывает ее сумочку и пытается вытащить оттуда деньги, и я ему: «Эй, приятель, что за хрень?» Он отвечает: «Я из полиции. С кем ты так разговариваешь?» Я говорю: «Нихрена ты не из полиции». Мы вышли, он вмазал мне по голове, я ударила его ногой. Затем приехала полиция и забрала его, но мне пришлось писать заявление. Оказалось, что он был секс-торговцем и пытался ее забрать. Они подсыпают наркотики в напитки девушек, чтобы забрать, украсть их, и больше их никто и никогда не видит», – рассказала Маккэнн MMAFighting.

Молли на тот момент было 22 года.

В ее активе 9 побед и 2 поражения на профессиональном уровне.

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