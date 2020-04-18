«Ночью ты не видишь пустыню, которая окружает город. Но именно в пустыне решается множество городских проблем», – с этой мысли начинается одно из лучших произведений Мартина Скорсезе «Казино». Фильм хорош, потому что реалистичен, и знаменит, потому что ясен в любой стране. Ведь у каждой мафии есть своя пустыня, дюны которой таят останки решенных вопросов. Знаменитый боец ММА Эдди Альварес дождливой апрельской ночью 2007-го лично увидел, где разруливают большинство проблем опасные люди Санкт-Петербурга. Пустыни там, конечно, не было. Ее роль играл бескрайний ленинградский лес, где так легко потеряться и больше никогда не увидеть свет. Особенно если тебе в голову упирается ствол дробовика.

Эдди Альварес брал чемпионства в обоих крупнейших промоушнах современности – один раз в UFC и дважды в Bellator. В 36 лет Эдди занимает третью строчку в рейтинге легковесов по версии крупнейшего сайта о ММА Sherdog. От его кулаков падали мощные бойцы – Джастин Гэтжи, Энтони Петтис, Майкл Чендлер. А Порье, Макгрегору и Серроне пришлось действительно включиться, чтобы сломить верткого американца.

Эдди АльваресGetty Images

Даже прозвище Альвареса говорящее. В начале карьеры он дрался в турнирах BodogFight против самых отмороженных бойцов из России, США, Латинской Америки. За эффектные нокауты в не самом топовом промоушне Альварес стал любимцем хардкорных фанатов ММА задолго до больших чемпионств. Инсайдеры следили за ним, а поклонники нарекли Королем Андеграунда – или Подземным королем, если переводить дословно. Что иронично, ведь достижения Эдди могли быть похоронены в холодных ленинградских торфяниках.

Альварес с детства встречал опасность. Родной город бойца – Кенсингтон, Филадельфия – одно из самых неблагоприятных мест для жизни на юге Штатов. В 1980-х город оказался эпицентром торговли метамфетамином – наркотик развозили по всей стране. Перекресток двух главных улиц Кенсингтона в 2007-м оказался узловой точкой торговли марихуаной в Филадельфии. В 2010-м в городке завелся серийный убийца, который душил проституток и заработал в медиа никнейм Кенсингтонский душитель. В 2012-м его изловили и дали пожизненное. Кроме того, городишко занимает верхние строчки по потреблению героина и убийств в США. Примерный семьянин Эдди с детства мечтал увезти родителей из дыры. Боец избежал лап криминала, пропадая в спортзалах. Но трип на яхту русского гангстера в 2007-м свел Эдди с тем, от чего Альварес бежал изо всех сил.

Все началось задолго до темной апрельской ночи. В 15 лет Эдди повстречал любовь всей жизни – девушку по имени Джейми. В 24 года они поженились, завели четверых детей. «Я многого добился в жизни, и ты прошла со мной через все это. Победы, неудачи, взлеты, падения, переезды туда-сюда, четыре ребенка, разорение и утрату машины, от бедного района до фешенебельного пригорода. Мы продолжаем путешествовать и находим новые причины улыбаться. Ни с одним человеком на земле я не хотел бы делить это – только с тобой. С нетерпением жду еще много-много воспоминаний, путешествий и улыбок», – Эдди вложил максимальную нежность, поздравляя жену с девятой годовщиной свадьбы. Верность и уважение к женщине – один из главных жизненных принципов Альвареса, и именно он завел Эдди на грань между жизнью и смертью.

В 2006-м бойца из Кенсингтона знали только самые внимательные фанаты из-за серии эффектных побед в донных турнирах. За восемь боев Эдди устроил шесть нокаутов и еще дважды противники сдались. Параллельно 22-летний Альварес чередовал места работы, чтобы поддерживать родителей и обеспечивать себя и Джейми. Под День благодарения ему пришел желанный подарок.

«Моей целью было заработать достаточно денег на боях, чтобы уйти с работы и сосредоточиться на подготовке к соперникам. Ради работы я просыпался в пять-шесть утра, а весь день – тяжелый физический труд – был пыткой. Ежедневно мне кто-то приказывал, что нужно делать. Работа была настоящим страданием. В 23 года я получил контракт от BodogFight на 30 тысяч долларов за бой. На работе я получал 45 тысяч за год! Я помню, как бежал по лестнице, чтобы сказать Джейми, будто это вчера было. В мой первый день в качестве профессионального бойца я проснулся в шесть, к семи мое сердце колотилось в 180 ударов в минуту на тренировке, мне было больно. И что самое худшее – кто-то орал мне в ухо, что нужно делать дальше. В тот момент я понял, что променял одно страдание на другое. С одной разницей – в этот раз я его обожал», – вспоминал молодость Эдди.

Первые два боя Альварес выиграл и завоевал титул чемпиона в полусреднем весе. Следующий поединок ждал Эдди в Санкт-Петербурге. «В то время мы выступали в BodogFight, это было примерно в 2007 году. Промоушн практиковал турниры в России, в Коста-Рике. Но у них были и большие убытки, так как на некоторые шоу вообще народ не собирался. Одними из партнеров промоушна были русские мафиози. Мы знали, что они бандиты, но они рулили Bodog, а мы там дрались», – вспоминал бывший партнер Эдди по рингу Чел Соннен.

Эдди Альварес в молодостиGetty Images

Трип в Питер для Альвареса сразу же не заладился. В России боец впервые проиграл: нокаут от Ника Томпсона лишил Эдди чемпионства. После боя русские организаторы турнира устроили вечеринку на яхте, куда взяли и Альвареса. А еще было много девушек – в том числе ринг-герлз. Основными гостями, естественно, были русские дядьки с короткими стрижками и неприятным гоготом – Эдди часто слышал подобный от гангстеров из родного Кенсингтона. Все очень много пили и лезли к девушкам.

Один из парней ударил ринг-герл, и это увидел Альварес. Эдди подошел к мужлану и нокаутировал его одним ударом. Но через пару минут выяснилось, что хам – бандит, чей шеф устроил тусовку и спонсировал ивент BodogFight в Питере. Эдди скрутили и утащили в каюту, где решали, что с ним сделать. С одной стороны, за дерзость нужно убить. С другой – это Эдди Альварес.

То, что произошло дальше, Чел Соннен узнал от людей, знакомых с ситуацией, но доказательств этому нет. По данным бойца, пацаны сняли Эдди с яхты и повезли в чащу в Ленобласти, где обычно решали подобные дела. В стиле классических гангстерских фильмов Альваресу дали лопату и под прицелом дробовика заставили рыть могилу. Пока Эдди копал мокрую весеннюю землю, бандиты в деталях рассказывали, что его ждет дальше. Но в итоге братки ограничились кровавым рассказом. «Я не могу подтвердить это, но в конце концов Эдди вернулся домой в целости и сохранности», – резюмировал Соннен.

После случая на яхте Альварес провел в BodogFight всего один бой и победил в нем. Впереди Эдди ждала успешная карьера – не такая, как у Конора или Порье, но позволившая достичь цели: заработать денег, обеспечить любимую женщину, детей и родителей. Эдди Альварес всегда был принципиальным человеком – это привело его на границу жизни и смерти, но чемпион справился и остался верен себе.

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