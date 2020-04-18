UFC опубликовал подборку видео, на которых российский боец Хабиб Нурмагомедов разговаривает во время поединков.

На первом видео Хабиб троллит американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в ноябре 2016 года. Второй момент – попытка бойца заговорить с сидящим в зале президентом UFC Дэйной Уайтом во время боя против Эдсона Барбозы. Наконец, третий ролик в подборке – бой с Конором Макгрегором в октябре 2018-го.

18 апреля 31-летний Хабиб должен был подраться с Тони Фергюсоном, но он не знал места проведения турнира и отказался вылетать из России в разгар пандемии коронавируса.

Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи, но позже турнир отменили.

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