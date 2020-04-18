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Хабиб выложил очередной философский пост и рассказал, чему стоит уделить время на карантине
Чемпион UFC уважает старших и чай.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему важно уделять время родителям.
«В нелегкое для всех время уделяйте внимание не только семье, но и родителям, ведь родители – это ключи от рая. Цените родителей, ведь те, у кого их уже нет, жалеют и отдали бы все что у них есть, лишь бы посидеть с ними 5 минут за чашкой чая», – написал Хабиб под фотографией отца и тренера Абдулманапа за чашкой чая.
- 18 апреля 31-летний Хабиб должен был подраться с Тони Фергюсоном, но он не знал места проведения турнира и отказался вылетать из России в разгар пандемии коронавируса.
- Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи, но позже турнир отменили.
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