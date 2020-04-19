Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал, за кого будет болеть в бою Хабиба Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера, если они подерутся, но позже заявил, что его неправильно поняли.

«Я бы болел за земляка. А кто мой земляк, вы сами знаете. Земляк же получается... Я же в Канаде живу, значит, Сен-Пьер – мой земляк», – заявил 35-летний Бетербиев.

Затем он опроверг собственные слова в комментарии «Спорт-Экспрессу»: «Чуть-чуть, может, не так поняли меня. Я сказал, что буду болеть за земляка – за Хабиба, хотя я здесь, в Канаде, общаюсь с Жоржем. Но я думаю, что это уже не актуально, что этого боя уже не будет», – сказал боксер.

Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.

Нурмагомедов 18 апреля должен был подраться с Тони Фергюсоном, но бой не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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