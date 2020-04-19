Бывший боец UFC Олег Тактаров ответил на вопрос о том, кто первым завоевал чемпионский пояс организации – он или Хабиб Нурмагомедов.

«Я могу пересказать вам историю. Первый чемпион Хойс Грейси. Потом он еще раз выиграл. Третий чемпионат выиграл Стив Дженнум, потому что все получили травмы. Четвертый чемпионат Хойс Грейси задушил ногами Дэна Северна. Пятый чемпионат Дэн Северн выиграл. Вот было три чемпиона. Шестой чемпионат выиграл я. Где там вы видите кого-то другого? Это 1995 год. Это история – как ее переписать, как ее переделать?

Давайте скажем, что не Хойс Грейси выиграл первые два и четвертый чемпионат, а ваш пассажир, которого вы хотите вписать. Если один ваххабит с Цумадинского района это сказал, почему все дураки должны это повторять? Он сам-то уже это не повторяет, а вы все повторяете, как обезьянки за ним», – цитирует Тактарова Fight Time.

В последний раз 52-летний Тактаров выходил в октагон в апреле 2008 года.

Нурмагомедов удерживает чемпионский пояс легковесного дивизиона с 2018-го.

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