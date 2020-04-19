Российский боксер Костя Цзю ответил на вопрос о критических комментариях российских болельщиков в адрес Хабиба Нурмагомедова.

«Обвинения в трусости? Мне было неприятно слышать такие слова от наших болельщиков. У нас не умеют болеть на 100 процентов. Интересно, что сейчас говорят эти люди, когда обстоятельства изменились, и бой отменили. Меня папа научил держать язык за зубами и не болтать лишнего. Хорошая фраза: «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». Ну вот слово выскочило, а дальше что? И извинения тут не подойдут. Хабиб очень сильный спортсмен, он убрал всю политику в сторону», – сказал Цзю Sport24.

18 апреля 31-летний Хабиб должен был подраться с Тони Фергюсоном, но он не знал места проведения турнира и отказался вылетать из России в разгар пандемии коронавируса.

Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи, но позже турнир отменили.

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